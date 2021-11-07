شاهد .. بعد أزمتها مع والدها.. ياسمين صبري تظهر بالحجاب داخل أحد المساجد والجمهور: جمال رباني!

انت الان تتابع خبر بعد أزمتها مع والدها.. ياسمين صبري تظهر بالحجاب داخل أحد المساجد والجمهور: جمال رباني! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

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وظهرت ياسمين صبري، وهي تتجول داخل أحد المساجد خارج مصر، مرتدية حجابا منقوشا تنسدل منه بعض خصلات الشعر، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا بسيطًا بالألوان الوردية.

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهررمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً،وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج،وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى.

دياب،إدوارد،محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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