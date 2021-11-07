شاهد .. نجمة الرقص الشرقي ترتدي ثوب شيخ ديني وتحرق قلب إلهام شاهين بفتوى غريبة!

انت الان تتابع خبر نجمة الرقص الشرقي ترتدي ثوب شيخ ديني وتحرق قلب إلهام شاهين بفتوى غريبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتقدت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد، فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي المبادرة التي تفاعل معها عدد من النجمات بعدما أطلقتها الفنانة إلهام شاهين، ورفضت الأولى الفكرة تماما واعتبرتها انتهاكا شديدا للجسد، مؤكدة أنها حرام شرعا، في محاولة لتقمص دور شيخ ديني.

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وخالفت الفنانة نجوى فؤاد الأراء في تصريح لـ“فوشيا“، قائلة: ”أرفض تماما هذه الفكرة، ولا أفهم كيف يمكن أن يسمح البعض لانتهاك جسد أحد بعد وفاته، وأن يتم العبث في جسده بهذه الطريقة الوحشية بتقطيعه لأخذ أعضائه، وأن يتم دفنه وهو مشوه تماما وكتلة من الدماء، ألم تأمرنا تعاليم ديننا بإكرام المتوفى، فكيف نفعل فيه مثل هذ التصرفات، التي أنا ضدها تماما، كما أن هذا بالتأكيد شيء قاس جدا على أهل المتوفى، ولا أعرف من أين أتت لنا مثل هذه الأفكار التي هي حرام شرعا وأنا ضد ذلك تماما حتى لو خرجت بعد الجهات وحللته“.

وعن قبول بعض المشاهير للفكرة، قالت: ”لا يخصني أحد، ولن أحجر على رأي أحد؛ لأن كل شخص حر في رأيه وأفكاره، والكل له مطلق الحرية في أن يقول رأيه، وهذا هو رأيي الخاص، وليس معنى أن البعض وافق على الفكرة وتفاعل معها أن تتوافق معي، فما زلت أؤكد أنا ضدها تماما وفكرة غير مقبولة“.

وعن جديدها في الفترة المقبلة، قالت: ”للأسف ليس لدي أعمال جديدة هذه الفترة، وأتمنى أن يتم التركيز مع جيل الكبار وإسناد أدوار لهم، لأننا موجودون ولدينا الكثير الذي يمكن أن نقدمه، ولكن في الفترة الآخيرة لم أتلق أي عروض جديدة، وفي انتظار الدور المناسب والجيد الذي أعود به، خاصة أن الفن هو مهنتي الوحيدة التي قضيت فيها عمري كله والتي لا أجيد غيرها وهي بالنسبة لي حياة“.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أطلقت مبادرة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث أعلنت أن هذا بند ضمن وصيتها الخاصة وأنها ليس لديها مانع للتبرع بأعضائها بعد وفاتها لإفادة البشرية وإنقاذ حياة إنسان، وتفاعلت بعض النجمات مع هذه الفكرة منهن رانيا يوسف التي أعلنت مؤخرا تضامنها مع تلك الفكرة الإنسانية طالما أنها من الممكن أن تنقذ حياة الآخرين، وأثارت المبادرة حالة من الجدل الشديد على الساحة.25069892