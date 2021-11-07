شاهد .. كما ولدتها امها؛؛ ناهد الشريف ؛؛ تظهر بلا ملابس في ذئاب، لا تأكل اللحم.مالسبب؟؟

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها؛؛ ناهد الشريف ؛؛ تظهر بلا ملابس في ذئاب، لا تأكل اللحم.مالسبب؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعتُبِر فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم" بأنه إباحي وتم منعه من العرض حيث ظهرت فيه الممثلة الراحلة ​ناهد شريف​ عارية تماما.

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تسائل الجمهور كثيراً حول فكرة قبول ناهد شريف تمثيلها في هذا الفيلم. وكشفت الناقدة السينمائية ​ماجدة خير الله​، في أحد حواراتها الفنية عن السبب، قائلة: "بعد هزيمة 1967 أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية وكانت الهجرة لذلك اضطرت ناهد لقبول هذه الادوار".

وصلت الفنانه ناهد الشريف في أعمالها الفنية إلى قمة الجرأة، وقامت ببطولة الفيلم عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وقد شاركها بطولته ​محسن سرحان​ و​عزت العلايلي​.61498597