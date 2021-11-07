شاهد .. 4 فنانات حرمت الشغل مع مصطفى شعبان نهائياً .. لن تصدق ماذا فعل مع منى زكي في الكواليس!

انت الان تتابع خبر 4 فنانات حرمت الشغل مع مصطفى شعبان نهائياً .. لن تصدق ماذا فعل مع منى زكي في الكواليس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قد يكون سوء حظ وقد لا يكون، لكن لم يتمكن النجم مصطفى شعبان من اقامة علاقات قوية ومتعددة مع النجمات اللواتي يشاركن معه في اعماله الفنية، وذلك منذ صعوده سلم النجومية.

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حتى انه اشتبك مع بعضهن، حتى قررن الا يتعاونوا معه مجددًا مهما عرض عليهن من أدوار أو مقابل مادي.منى زكي

رغم الصداقة التي كانت تجمع مصطفى شعبان بنجوم جيله، منهم النجمة منى زكي، وتعاونهما في فيلم "مافيا"، الا ان العلاقة بينهما توترت بعد مشاركتهما في بطولة فيلم "احلام عمرنا"، حيث غضبت منى وقتها من طريقة وضع اسمها في تترات العمل السينمائي، كذلك اعلنت ان المشكلة كانت في تعامل مصطفى شعبان بانه نجم العمل وهي تسانده فيه، بينما هي بطلة لافلام كثيرة، وهو ما اثر على دورها، حيث تم اقتصاص مشاهد لها، بالاتفاق بين مصطفى والمخرج عثمان ابو لبن، ولكنهما اعلنا في الصحف وقتها بانها تغيبت عن تسجيل دوبلاج احد المشاهد.

وفي أحد اللقاءات الحوارية شددت منى زكي على رفض أي عمل قادم معه وقالت: حرمت اشتغل معاه تاني.

غياب مبرر

منى زكي بررت موقفها بهذا الغياب بانها طلبت تنفيذ شئ معين في هذا المشاهد، وهو ما لم يحدث، لذا فضلت عدم الحضور، والامر تطور بدرجة اكبر جعلتها تعلن اكثر من مرة في لقاءاتها التليفزيونية انها لن تتعاون معه مرة اخرى.

مشاهير وفن

رغم الكواليس المتميزة التي جمعت بين حورية فرغلي والنجم مصطفى شعبان خلال تصويرهما لمسلسل "دكتور امراض نسا" الا ان هذه العلاقة لم تستمر طويلًا، فما ان بدا عرض العمل حتى انقلبت حورية على مصطفى، بعدما تبين لها حذف مجموعة كبيرة من مشاهدها المهمة والمؤثرة على الاحداث، حسبما صرحت، والتي جمعتها بالفنان احمد بدير، لكن مصطفى شعبان قام بحذفها مع المخرج ، وهو ما اغضبها كثيرًا، وجعلها تشن الحرب على بطل المسلسل، وراحت لتهاجمه في كل لقاءاتها الاعلامية، اخرها كان برنامج "بوضوح" مع الاعلامي عمرو الليثي، الذي تم عرضه اول من امس على شاشة قناة "الحياة".حورية فرغلي تمسكت بموقفها المضاد لمصطفى شعبان، مشددة على انها لن تعمل معه مرة اخرى، بسبب تحكمه في كل تفاصيل العمل، وليس فقط في دوره، وهو ما اثر على مدى تواجدها في العمل، وخروجه بالشكل الذي تم الاتفاق عليه قبل توقيعها على العقود، مؤكدة انها تعلمت من هذا المسلسل درسًا قاسيًا.

درة

وعلى الحياد تقف درة التونسية التي بعد نجاحها في تكوين دويتو مع مصطفى شعبان خلال مسلسل "العار"، وفوزهما باعجاب المشاهد، الا انه عندما عرض عليها المشاركة في مسلسل "الزوجة الرابعة" وافقت على تقديم دور تظهر فيه خلال الحلقات الاخيرة فقط، واوضحت وقتها انها جاملت مصطفى شعبان به، وجاء ذلك لتنقذه بعدما رفضت مجموعة من الفنانات مشاركته فيه، وذكرت ان ما دفعها له كون شخصيتها في تدين فكرة تعدد الزوجات التي يستعرضها العمل.

موقف مضاد

ومع ذلك لم تمانع درة من تكرار التجربة مع مصطفى شعبان في مسلسل "مزاج الخير" ليكون اللقاء الاخير بينهما في الدراما التليفزيونية، حيث اعلنت في تصريحات صحفية لاحد المواقع الاخبارية انها رغبت في الخروج من تحت جناحي مصطفى، وفي نفس الوقت نفت تدخله في الاخراج وحذف المشاهد الامر الذي طال نجمات سابقات لها.

هنا ولقاء

وفي مسلسل "ابو البنات" اعتذرت مجموعة من النجمات عن مشاركته في بطولته منهن هنا شيحة، التي اوضحت في تصريحات خاصة لـ"هي" ان الدور لم يعجبها على الاطلاق، كذلك المسلسل، مشيرة الى انها ابدت موقفها الرافض له منذ البداية، لذا اندهشت من نشر صناع العمل انباء تفيد بانضمامها اليه، كذلك الحال بالنسبة لـلقاء الخميسي، لكنها الاخيرة بررت موقفها بانشغالها بتصوير مسلسل "راس الغول" مع محمود عبد العزيز.انقذته علا غانم.

حتى تم الاستقرار على الفنانة علا غانم التي انقذت مصطفى شعبان في ظل ضيق الوقت، ليشكل "ابو البنات" التعاون الثالث بينهما بعد مسلسلات "العار"، "الزوجة الرابعة".49664305