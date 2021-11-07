شاهد .. الفنان وائل كفوري ..يحرج معجبة في حفل البحر الميت ويرفض التقاط صورة معها .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنان وائل كفوري ..يحرج معجبة في حفل البحر الميت ويرفض التقاط صورة معها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

في اول حفل له بعد تعرضه لحادث سير في الأسابيع الماضية، أحيا الفنان وائل كفوري امس الجمعة حفل غنائي له أقيم بفندق هيلتون بالبحر الميت،

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وسط استقبال كبير من قبل الجمهور الأردني الذي حضر الحفل وهتف باسم الفنان كفوري، وقدم وائل كفوري مجموعة كبيرة من أغانيه منها: كلنا بننجر، لو حبنا غلطة، البنت القوية، وغيرها الكثير.

وفي بداية الحفل وجه وائل كفوري رسالة قصيرة للجمهور معتذرا عن أي خطأ قد يقع فيه أثناء الحفل، حيث ما زال يعاني من بعض الإصابات بسبب الحادث، وقال: "أعذروني إذا اليوم حدث بعض التكسير فأرجوا المعذرة شكرا لكم"، وسانده الجمهور بعد رسالته القصيرة، وقدموا له الدعم.

وفي ذات السياق، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء احياء حفل الفنان ​وائل كفوري​، وهو يعتذر من معجبة طلبت منه ان تلتقط صور معه،

مبررا عدم قدرته الانحناء للإقتراب منها والتقاط صورة معها لأن ظهره لا يزال يؤلمه، مما اعتبره البعض موقف محرج للمعجبة، بينما أشار البعض ان الموقف طبيعي ولم يسبب الإحراج لأي طرف.

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