شاهد .. وفاة بطل مسلسل ( الحاج متولي و لن أعيش في جلباب أبي ) تبكي قلوب الجمهور.. لن تصدق من يكون!

انت الان تتابع خبر وفاة بطل مسلسل ( الحاج متولي و لن أعيش في جلباب أبي ) تبكي قلوب الجمهور.. لن تصدق من يكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا يختلف اثنان على أن مسلسلي "الحاج متولي" و "لن أعيش في جلباب أبي" يعدان من أهم وأكثر الأعمال الدرامية نجاحاً على مدار السنين.

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وقد بنا الكثير من نجوم اليوم نجوميتهم بسبب ظهورهم في هذين العملين، إلا أن الكاتب والسناريست مصطفى محرم هو البطل الخفي للمسلسين وفق الجمهور، حيث قام بكتابتهما.وقد توفي محرم قبل أشهر، بعد صراعٍ مع المرض، ولقي نبأ وفاته حينها صدمة كبرى في الوسط الفني ولدى الجمهور.

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها السيناريست مصطفى محرم: ”لن أعيش في جلباب أبي“ للراحل الفنان نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد رياض وياسر جلال، و“عائلة الحاج متولي“ الذي شارك في بطولته كل من نور الشريف وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومونيا ونورهان ومصطفى شعبان ورانيا يوسف، بالإضافة لتقديمه لمسلسل ”الباطنية“ أول بطولات النجمة غادة عبد الرازق مع صلاح السعدني ولوسي وأحمد فلوكس.81785889