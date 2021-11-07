شاهد .. بعد انفصالها عن حبيبها الغني…لن تتخيل كم تبلغ ثروة هاندا أرتشيل تتخطى التوقعات!

انت الان تتابع خبر بعد انفصالها عن حبيبها الغني…لن تتخيل كم تبلغ ثروة هاندا أرتشيل تتخطى التوقعات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استطاعت الممثلة التركية هاندا أرتشيل أن تثحقق ثروة كبيرة في وقت قصير نسبياً بعد النجاح الذي تعيشه في الفترة الأخيرة مقارنة بغيرها من الممثلات.

وتخطّت ثروة هاندا أرتشيل الملايين حيث أصبح عدد المتابعين لها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام أكثر من 20 مليون متابع.70235675

وهذا الأمر يأتي بعد النجاح الكبير الذي تحققه في مسلسل “أنت أطرق بابي” إلى جانب الممثل التركي كرم بورسين حيث تشغل العلاقة بينهما الجدل.

وهاندا كان قد تم تداول معلومات عن انفصالها عن حبيبها الجديد إبن رجل الأعمال الغني مراد أكدوغان بعد رفض والده أن يرتبط ابنه بها.مجلة “سنوب” التركية نشرت صورة أكّدت فيها أنّ إبن رجل الأعمال الشهير مراد أكدوغان حبيب هاندا أرتشيل الجديد كانت تربطه علاقة صداقة مع حبيبها السابق الفنان مراد دالكيليتش الأمر الذي وصفه البعض بأنه فضيحة

وكشفت المجلة أنّه قبل أشهر قليلة كان يتواجد الفنان التركي برفقة إبن رجل الأعمال على طاولة واحدة مشيرة إلى صادقة تجمعهما.

هذا الأمر سبّب ضجة واسعة وعبّر البعض عن استيائهم من نشر مثل هذه الأخبار التي تشوّه صورة هاندا في حين أعاد البعض الآخر الذاكرة لعلاقات هاندا السابقة.

هاندا عاشت علاقة حب سابقة مع أكين مارت دايماز وبعد انفصالها عنه باشهر ارتبطت مع رجل الأعمال محمد دانتيشلار

محمد وأكين كانا أصدقاء وتوقفا عن التواصل بعد ذلك، ثم عادت وارتبطت مع مراد دالكيليتش الذي أيضاً ظهر في أكثر من صورة مع أكين.70235675