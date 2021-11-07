شاهد .. اسمها الحقيقي سيصدمك.. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة فيفي عبده رقم خيالي! (التفاصيل)

انت الان تتابع خبر اسمها الحقيقي سيصدمك.. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة فيفي عبده رقم خيالي! (التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعد فيفي عبده، من أبرز الراقصات في مصر وعلى مستوى الوطن العربي، لما تمتلكه من موهبة ولياقة وأساليب خاصة بها في تأدية وصلات الرقص.

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فيفي عبده، اسمها الحقيقي، عطيات عبد الفتاح إبراهيم، ووُلدت في 26 أبريل عام 1953 بمحافظة المنوفية في مصر، ولا يُعرف الكثير عن طفولتها وعائلتها، غير أنّ والدها كان ضابطا ومعارضًا لفكرة دخولها الوسط الفني، فاضطرّت فيفي للهرب من منزلها برفقة خالها لتبدأ وهي في سن الطفولة.

على الرغم من أن الراقصة المصرية "فيفي عبده"، تنتمي لأسرة فقيرة محدودة الدخل إلا أن ثرواتها بلغت ملايين الدولارات، وهذا ما سنستعرضه معك عزيزي القارئ في السطور التالية.



وتعتبر فيفي عبده واحدة من المشاهير و الشخصيات المؤثرة حول العالم و تعمل فى مجال التمثيل والرقص و تبلغ حجم ثروتها 50 مليون دولار أمريكي حسب إحصائيات موقع celebrity net worth ،

وتزوجت الفنانة فيفي عبده سبع مرات أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى "عزة" من زوجها الأول "كمال مجاهد" رجل الأعمال السعودي، ثم أنجبت ابنتها الثانية "هنادى " من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل "محمد الدراوى" .

أحبت فيفي الرقص منذ طفولتها وعندما عارض أهلها الانضمام لإحدى فرق الفنون الشعبية، قررت الهرب من بيت والدها لتبدأ مشوارها الفني كراقصة في فرقة عاكف، ثم ظهرت كراقصة في العديد من الأفلام السينمائية،

قبل أن ترشحها المخرجة إيناس الدغيدى للاشتراك في بطولة فيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع الفنان أحمد زكى حيث أثبتت أن موهبتها في التمثيل بنفس قدر موهبتها في الرقص الشرقي.97934641