شاهد .. بسب صورة صادمة ومخلة للحسناء الاسبانية... رونالدو يقرر الانفصال عن جورجينا .

انت الان تتابع خبر بسب صورة صادمة ومخلة للحسناء الاسبانية... رونالدو يقرر الانفصال عن جورجينا . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سُربت صورة لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز عشيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هي بوضع خاص و محرج تمامًا ما دفع وسائل الإعلام للحديث عن أن رونالد يفكر بالانفصال عنها وهو ما يقرره قريباً وفقاً لتحليلات الوسائل و متابعاتها.

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وكانت صورة لعارضة الأزياء صاحبة الأصول الإسبانية جورجينا رودريغز هي في وضع خاص و مخل تمامًا قد تم تسريبها على مواقع التواصل الإجتماعي ما أثار ضجة واسعة .

وفي الصورة ظهرت جورجينا لا تردي كساءً على بدنها العلوي وهو ما دفع بالصحف والوسائل الإعلامية الغربية للحديث عن تفكير رونالد بالانفصال عنها .

الجدير بالذكر أن عارضة الأزياء الحسناء حاملة بطفل النجم البرتغالي الكبير وهي في أشهرها الوسطى للحمل الذي جعل الدون مسروراً كثيراً .88866655