شاهد .. تسريب صور لـ رهف القنون قبل وبعد هروبها من الكويت.. ما سترونه صادم جداً !!

انت الان تتابع خبر تسريب صور لـ رهف القنون قبل وبعد هروبها من الكويت.. ما سترونه صادم جداً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تمّ تسريب صور تخصّ الناشطة السعودية رهف القنون قبل وبعد هروبها من الكويت، وتخلّيها عن عائلتها، ممّا شكّل صدمة كبيرة للمتابعين، بسبب الاختلاف الواضح.

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تتصدر الناشطة السعودية ​رهف القنون​ اهتمام الجمهور بعد ان أصبحت قصة هروبها من عائلتها التي كانت تقيم في الكويت سيرة على كل لسان.

ولم تكتف رهف بالهرب من بلدها بل خالفت عاداته وتقاليده وخلعت الحجاب وصدمت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة منذ وصولها الى كندا واضافة الى ذلك حملت من حبيبها من دون زواجهما ثم تركت ابنتها معه وتخلت عنهما حسب تصريحاته.

وتساءل المتابعين حول شكل رهف قبل هروبها من السعودية فانتشرت صورة قديمة لها عندما كانت محجبة وملتزمة بالملابس المحتشمة في إطلالاتها.

من جهةٍ أخرى، أثارت رهف القنون الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير بعد فضيحة نشرها حبيبها أنها تخلت عن ابنتها وطردته برفقتها من المنزل.

حبيب رهف القنون الكونغولي لوفولو راندي نشر فضيحة في مقطع فيديو يتحدث فيه عن ما فعلته به وقال:

“أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تجيب.. قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها.. هل تعتقدون أن الأمر مزحة؟ الطقس بارد جدا هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة”.وتابع:

“الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني”

رهق بعد أيام قليلة من الكلام الذي نشره حبيبها شاركت الجمهور بصورة بعد إجراءها عملية جراحية في أحد المستشفيات حيث أظهرت كيسًا مليئًا بالدماء،وقالت:

“شكرًا لكل حدا سأل عني وعن بنتي، ظرف صحي لكن أنا بخير وراجعة لبيتي بعد أسبوع وما عندي رد لكلام الميديا او كلام شخص معتوه يحب استغلال ويستعطف الناس لمصلحته الشخصي المادية.. أيام وتعدي”

رهف عادت ونشرت صورة لها بالمايوه وتجاهلت تماماً التعليق على ما أثاره حبيبها حول تخليها عن ابنتها وظهرت وهي تضحك.90315756