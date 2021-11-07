شاهد .. فنانة أسرت قلب سمير غانم وفضلها على دلال عبدالعزيز.. فخاصمتها الأخيرة وحاربتها حتى اعتزلت!..لن تصدق من تكون

انت الان تتابع خبر فنانة أسرت قلب سمير غانم وفضلها على دلال عبدالعزيز.. فخاصمتها الأخيرة وحاربتها حتى اعتزلت!..لن تصدق من تكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لُقبت بفاتنة التسعينات، وكانت من ضمن أجمل الممثلات التي أسرت قلوب الممثلين، وتركت بصمة في اعمالها الدرامية التي لاقت شهرة وناجح كبيرين في العالم العربي، وحازت على حب وإعجاب الكثير من متابعيها، ومن خلال "احداث نت" نستعرض لكم حكاية واحدة من المع نجوم الفن المصري، واجمل ما عرضته الشاشة العربية، إنها جيهان نصر.

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ولدت جيهان عام 1972 ، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال، وكانت تحب الغناء والرقص والاستعراض وتقليد أهلها، وبدأت كموديل في مجال الإعلانات لأشهر السلع التجارية، وبمجرد ظهورها على الشاشة في فترة التسعينات نالت قبولا واسعا من قبل العاملين في الوسط الفني والجمهور، وتنبأ لها الكثيرون بأن تكون خليفة النجمة شريهان لما تملكه من قدرات فنية متنوعة، وجمال وجاذبية أهلاها لأن تخترق المجال الفني بسهولة.

لاحقت جيهان نصر شائعات بسبب اختيار سمير غانم وترشيحه لها، لتحل محل زوجته دلال في بطولة مسرحية "أنا والنظام وهواك" بسبب اعتذار دلال وقتها، حيث قيل أن الفنانة دلال حضرت للمسرح ودخلت في مشاجرة عنيفة جداً مع جيهان نصر بسبب علمها بزواجها من سمير غانم، وقيل أن جيهان احتلت جزءاً كبيراً من قلب سمير غانم بسبب ذكائها وجمالها، ما دفع دلال الى محاربتها إلى درجة انها اعتزلت التمثيل.

وتعرفت جيهان على الملياردير السعودي سعود الشربتلى، الذي طلب من سمير غانم ان يتوسط بينهما، حيث لعب الأخير دوراً مهماً في تقريب المسافات، وبالفعل تقدم لخطبتهاء، وفي نهاية عام 1997، توجت قصة الحب التي جمعت بين الثنائي بالزواج، فأرسل الشربتلي طائرة خاصة إلى القاهرة لإحضار أسرتها وعقد قرانهما وأهداها خاتمًا قدره 100ألف دولارـ ومهرًا قدره 18مليون دولار وقصرا في لندن.

واشترط الشربتلي على الفنانة باعتزال الفن وارتداء الحجاب، ففضلت حياة الاستقرار والبعد عن الأضواء لتكون مع شريكها، وانجبت منه ثلاث بنات وولد وابتعدت تمامًا عن الاضواء وارتدت الحجاب.

وشاركت جيهان في بطولة عدد من المسلسلات الهامة منها "المال والبنون" و"من الذي لا يحب فاطمة"، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها وكانت شاهدة على ميلاد نجمة تزداد بريقا في كل عمل. 63629470