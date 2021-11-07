شاهد .. بالمايوه .. دنيا بطمة وشقيقتها يتجاوزن الخطوط الحمراء بإطلالتهن الصارخة في حمام السباحة!

انت الان تتابع خبر بالمايوه .. دنيا بطمة وشقيقتها يتجاوزن الخطوط الحمراء بإطلالتهن الصارخة في حمام السباحة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تخطت الفنانة المغربية دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

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ابتسام بطمة بالمايوه: (تجاهل النظرات)

وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

هجوم وانتقادات لاذعة

ولم تنشر دنيا بطمة الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

دنيا بطمة بالهوت شورت!

وأصبحت دنيا بطمة تبالغ في كشف جسدها في الآونة الأخيرة، وتحرص على إغلاق خاصية التعليقات خوفاً من مهاجمتها.

ومؤخراً نشرت دنيا بطمة صوراً من أحدث إطلالة لها، بدت فيها وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، غطّى القسم العلوي من جسدها، وكشف عن ساقيها، بطريقةٍ وصفها الجمهور بالجريئة.وظهرت بعدها دنيا بطمة في جلسة تصوير جديدة بهالوت شورت، وتيشرت يكشف بطنها.

وكانت دنيا بطمة، قد أثارت جدلا بصور لها خلال مشاركتها وإحيائها حفل زفاف في مدينة الفنيدق في المغرب.

زيادة وزن دنيا بطمة تغير ملامحها

وعبّر جمهور دنيا بطمة عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.23857602