شاهد .. على ضي الشموع وبطريقة رومانسية.. هنادي مهنا تحتفل بعيد زواجها الأول – إتفرج

انت الان تتابع خبر على ضي الشموع وبطريقة رومانسية.. هنادي مهنا تحتفل بعيد زواجها الأول – إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد زواجها الأول من الفنان أحمد خالد صالح.

71670349

وشاركت هنادي مهنا الجمهور بصورة من حفل زفافها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram،

والذى أقيم يوم 6 نوفمبر من العام الماضى 2020، بحضور أسرة وأصدقاء العروسين وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وقام الجمهور بالتعليق على الصورة من خلال التعليقات قائلين: “ربنا يديمكم نعمة لبعض” و”كل عام وانتوا بخير” و”ربنا يخليكوا لبعض”.

وتحضر هنادي مهنا حاليا فيلم “تماسيح النيل” وتدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان،

وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن اخر أعمال هنادي حكاية “بدون ضمان” من مسلسل “إلا أنا” وشاركها البطولة هاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

71670349