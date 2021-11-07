شاهد .. فيفي عبده ..بوصلة رقص خادشة كشفت عن صدرها وساقيها بشكل فاضح ؟!

انت الان تتابع خبر فيفي عبده ..بوصلة رقص خادشة كشفت عن صدرها وساقيها بشكل فاضح ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة والراقصة المصرية الكبيرة فيفي عبده فيديو قصيرًا لها، ظهرت ترقص على إيقاعات إحدى الأغنيات العراقية الشهيرة (تعال).

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ارتدت فستانًا بنفسجيًا قصيرًا، أظهر القليل من صدرها وساقيْها، ما جعلها تتعرض لهجوم قاسٍ من متابعي (السوشيال ميديا).

لكنّها لم تقصد عرض جسدها، إنّما استخدمت كلّ عضو به بهدف صنع رقصة متكاملة محترفة

هؤلاء المهاجمون أنفسهم الذي يعانون من داء النفاق، نراهم يهاجمون النجمة العربية بسبب لباسها ويتلصصون سرًا على صورها.



فيفي وجهت تحية لشعب العراق الذي تعشقه كما وصفت، ولم تبالِ لاعتداء متابعيها عليها.هبه الوهاليهذا كلّه يدل على مدى قوة شخصيتها وثقتها بنفسها وعدم اهتمامها بأحكام الناس عليها.

نحنُ نحبها كما كل فيديوهاتها التي ترقص بها، ونراها تنشر الإيجابيّة وتجعلنا نبتسم كلّما رأيناها. كما تمتلك فيفي تقريبًا القاعدة الشعبية الأكبر بين كلّ زميلاتها (من نفس الفئة العمرية)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو أدناه حقّق ٣١٦ ألف مشاهدة خلال عشر ساعات فقط من نشره.96427999