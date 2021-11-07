شاهد .. ظهور مفاجئ للفنان عبدالله بالخير بتسريحة شعر جديدة.. والجمهور في صدمة!

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ للفنان عبدالله بالخير بتسريحة شعر جديدة.. والجمهور في صدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار فيديو انتشر للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهوره بتسريحة شعر غريبة.

17066818

وظهر الفنان عبدالله بالخير، في الفيديو الذي على ما يبدو قام بتصويره الإعلامي أحمد خميس زوج مشاعل الشحي، بتسريحة جديدة، راسما الابتسامة على كل من يلتقي به.

وأوقف أحمد خميس، الفنان عبدالله بالخير، وطلب منه الالتفات الى الخلف حتى يفاجئ زوجته بوجوده. وعند وصول مشاعل الشحي أبدت صدمتها من تسريحة عبدالله بالخير الجديدة.17066818