شاهد .. مريام كلينك..تتجاوز حدود الادب بإطلالة صادمة وغير متوقعة الى جانب رجل بدون ملابس!

انت الان تتابع خبر مريام كلينك..تتجاوز حدود الادب بإطلالة صادمة وغير متوقعة الى جانب رجل بدون ملابس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت جلسة تصوير العارضة اللبنانية مريام كلينك الاخيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية مريام كلينك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها مرتدية ملابس جريئة جدا وجذابة.

وظهرت كلينك في صورها الاخيرة مرتدية فستان باللون الأسود الجذاب مكشوف الأفخاذ والاكتاف الى جانب " مليكان " الملابس ظهر بدون ملابس وهي تتمايل بعدة حركات جريئة أثناء التقاطها الصور.

من جهة اخرى ، دائما ما تثير العارضة مريام كلينك الجدل بسبب إطلالاتها التي تظهر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤخرا أعلنت مريام عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عن تطبيق آخر لها تقوم بنشر صور بدون ملابس لها مقابل مبلغ مالي بهدف الحصول على نقاط عديدة من الجماهير ما عرضها لعدة انتقادات.

الجدير بالذكر ان اللبنانية مريام كلينك ، هي عارضة وفنانة استعراضية بدأت شهرتها مطلع عام 2016 بعدما نشرت اغنيتها الاولى التي اشتهرت على مستوى الوطن العربي بسبب جراتها بعنوان " فوت الجول "39630825