شاهد .. الإعلامية لميس الحديدي تتحدث عن ؛روايات مخفية؛ في أزمة ياسمين عبد العزيز.. هل يخشى أحد من الفضيحة؟

انت الان تتابع خبر الإعلامية لميس الحديدي تتحدث عن ؛روايات مخفية؛ في أزمة ياسمين عبد العزيز.. هل يخشى أحد من الفضيحة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

وفي وقت سابق، طمأنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

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وأواخر سبتمبر الماضي، أعلن الفنان وائل عبدالعزيز عودة شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى القاهرة بعد رحلة علاج في سويسرا، استمرت ما يقرب من الشهر والنصف.



روايات مخفية

وكانت الإعلامية لميس الحديدي كشفت عن روايات مخفية في أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز في احدى حلقات برنامجها الشهير "كلمة أخيرة" على قناة ON.



وتحدثت الحديدي عن "تشعبات كثيرة" لم تأخذ نصيبها من التحليل في موضوع ياسمين، كما تحدثت عن تصريحات أحمد العوضي النارية التي هاجم فيها الطاقم الطبي الذي عاين وأشرف على زوجته في بداية الأزمة.

وأثار حديثها عن التشعبات الكثيرة فضول الكثيرين، خاصة وأن حديثها يشير إلى روايات مخفية، وهو ما أعاد للأذهان حديثها عن سر ليلة شجار عنيفة حدثت بينها وبين العوضي، وقالت إنها سر لا يمكن لأحد كشفه سوى أحمد العوضي نفسه.



وأضافت: "كان معانا من أيام زوجها الفنان النجم أحمد العوضي بيحكي عن قصتها، لكن القصة فيها تشعبات كتيرة. العوضي إتكلم عن إهمال وتخاذل في القيام بالمهنة، لكن ما يهمنا الآن هو عودة ياسمين عبد العزيز لجمهورها وبيتها وولادها وزوجها ولينا كلنا."

وكانت ياسمين عبد العزيز سافرت إلى سويسرا في رحلة علاجية استمرت لأسابيع، برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.42062499