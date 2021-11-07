شاهد .. مودل روز.. تثير الجدل وبكل وقاحة تظهر بفستان قصير سلبت عقول المتابعين!

انت الان تتابع خبر مودل روز.. تثير الجدل وبكل وقاحة تظهر بفستان قصير سلبت عقول المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة مودل روز الجدل في أحد ظهور لها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق "انستجرام".

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مودل روز تثير الجدل بفستان قصير

وظهرت مودل روز في الصورة التي نشرتها بفستان قصير للغاية وهو ما عرضها للانتقاد الشديد بعد نشرها للصورة بسبب قصر الفستان وكشفها عن رجلها واعتبره البعض استفزازاً للسعوديين لكونها تصر على مخالفة عاداتهم وتقاليدهم المحافظة واعتبر البعض الآخر أنها تحاول استعراض جسدها.

سخرية من مودل روز بسبب "الكرش"

وكانت عارضة الأزياء الشهيرة مودل روز للسخرية منذ أيام من إحدى المتابعات بسبب ظهور بطن صغير "كرش" لها، وكشفت عارضة الأزياء السعودية عن أسباب امتلاء هذه المنطقة في مقطع فيديو على سناب شات، ليشاركها متابعوها ويقدمون لها العديد من النصائح الطبيعية التي تساعدها على التخلص من الكرش.

وكشفت عارضة الأزياء السعودية عن أسباب انتفاخ بطنها وظهور "الكرش" قائلة: "شوفي سبب النفخ هو إني أكلت صوص البافلو، وهو صوص سبايسة وأنا أعاني من القولون، وما يمشي مع الأكل السبايسي، عشان كدة بمجرد ما أكلت بطني فضلت تنتفخ تنتفخ لحد ما وصل لهيك".

وأضافت: "أنا عندي قولون عصبي لما أتعصب بينتفخ، ولما باكل سبايسي أو بقوليات بطني بتنتفخ وكذلك شوربة العدس والفلافل، المشكلة إني لو رووحت صيديلة ما هلاقي شي يهديها إلا لما أنام وأصحى بكرة.. أنا عندي القولون من أيام ثانوي، كنت كل ما أكل أو أعصب كنت أصير كأني حامل، وما فكرت يوم أروح للدكتور".

واختتمت عارضة الأزياء السعودية مقطع الفيديو قائلة: "كنت بظل أتألم لحد ما يهدى، أتوقع إن كل الناس عندهم قولون يا هضمي يا عصبي".58229707