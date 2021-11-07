شاهد .. غادة عبد الرازق:بإطلالة جذابة بتقول للشتاء تعالى في حضني !

انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق:بإطلالة جذابة بتقول للشتاء تعالى في حضني ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة جذابة، حيث ارتدت غطاء علي الرأس فرو لتدفئة نفسها من برودة الطقس.70822063



لقيت الصورة ردوداً كبيرة من متابعى غادة عبد الرازق عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “منورة” و “قمر”، ماشاء الله،” بحبك اوي، “.



يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل “لحم غزال” والذي عُرض في رمضان 2021.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة70822063