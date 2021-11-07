شاهد .. تنبؤات العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تصعق الجميع بتوقعات هي الأولى من نوعها.. ماذا ينتظرنا في الأيام القادمة؟

انت الان تتابع خبر تنبؤات العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تصعق الجميع بتوقعات هي الأولى من نوعها.. ماذا ينتظرنا في الأيام القادمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" حيث كشفت عن توقعات جديدة عن لبنان ودول العالم.وفيما خصّ توقعات ليلى عبد اللطيف عن لبنان، فقد تركّز مجملها عن سعر صرف الدولار، وأزمة المحروقات والكهرباء، وكذلك عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

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وفيما يلي أبرز التوقعات:

-الدولار في لبنان سيبقى في وضع الاهتزاز في خلال الفترة الراهنة، وسيواصل عملية الهبوط والارتفاع لفترة معينة، ومهما انخفض الدولار إنني أرى قفزة جنونية ستجعله يتخطّى الـ50 الف ليرة. وسنرى السوق السوداء تختفي عن الواجهة وعن التداول، مع بروز الحلول المالية الجدية، وسيتمّ تثبيت سعر الصرف على نحو نهائي ومعتدل.

-عدة انفراجات مفاجئة في أزمة المحروقات وغير متوقعة، وأرى مساهمة 3 دول كبيرة وفاعلة في هذه الأزمة، من بينها دولة خليجية.

-الشتاء المقبل سيكون قاسيا جدا.

-زوارق الأمن اللبناني تجوب الشاطئ والبحر اللبناني وذلك بسبب حدث مؤسف تشهده المياه اللبنانية.

-تقارب دبلوماسي علني بين الولايات المتحدة وسوريا يجعل بعض قادة الساحة السياسية اللبنانية تغيّر موقفها من النظام السوري والرئيس بشار الأسد بشكل ايجابي.

-وزراء في حكومة ميقاتي يزورون سوريا، ولا أستبعد ان يزور ميقاتي سوريا شخصيا في الفترة المقبلة.

-قرارت جريئة سيتخذها ميقاتي في خلال الفترة المقبلة، ما سيضعه في مواجهة أحد التيارات السياسية الكبرى70739093