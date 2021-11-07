شاهد .. تزوجت 3 مرات.. والصدمة ماحصل لها بسبب عادل إمام.. وماهي امنيتها الوحيدة سيدة الشاشة فاتن حمامة!

انت الان تتابع خبر تزوجت 3 مرات.. والصدمة ماحصل لها بسبب عادل إمام.. وماهي امنيتها الوحيدة سيدة الشاشة فاتن حمامة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

سبع سنوات مرت على وفاة "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة، التي مرت بثلاث زيجات، الأولى من المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، وآخرها من الدكتور محمد عبدالوهاب لكن ظل زواجها بعمر الشريف هو الأشهر والحديث الذي لا يمل الجميع منه.

66272571



وفي هذا التقرير نرصد لكم مواقف وحكايات من حياة فاتن حمامة..

أمنيتها الأخيرة

قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز خلال حوارها في برنامج "صباح إكسترا" للإعلامية أسماء مصطفى، إنها اقتربت من فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر"، مشيرة أنها تستحق دور "فنانة القرن"، وأضافت سميرة عبدالعزيز أن فاتن حمامة كانت تتمنى أن تحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة أنها رفضت أن تخبرها بموعد الحفل خوفا عليها من التعب، فغضبت منها.



وأكدت سميرة عبدالعزيز أن فاتن تمنت أن تقوم بزيارة قناة السويس الجديدة للاحتفال بمرور عام على الافتتاح، لكن ظروفها الصحية منعتها وماتت دون أن تراها.

قصة حبها بعد طلاقها من الفنان عمر الشريف

تعرف الدكتور محمد عبدالوهاب على الفنانة فاتن حمامة، وكانت تقوم بإجراء أشعة للاطمئنان على صحتها، وتعارفا وتم الزواج سريعا، قالت عنه الفنانة فاتن حمامة في حوار قديم لها : "محمد دكتور عظيم وله إنجازات طبية عظيمة، وأكثر ما جذبني له إنسانيته وأدبه".



وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي بعد رحيل الفنانة فاتن حمامة، قال إنه لا يستطيع أن يتحدث عن فاتن حمامة بضمير الغائب بعد رحيلها، مشيرا إلى أنه يفتقد جلسته معها في الصباح والفطور معها، ويفتقد حنانها وتفاهمها وعطفها.

اكتشاف مرضها

قال الدكتور محمد عبدالوهاب في حوار له في برنامج " هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن زوجته فاتن حمامة في عام 1993 كانت في مسرحية لعادل إمام ويومها اكتشف تعبها، مشيرا أن الفنانة كانت رياضية وهذا ما جعلها تتمتع بالصحة والعافية موضحا أن الحياة بدونها لا تطاق.



عمر الشريف نسى نفسه وتذكرها

وفقا لتصريحات صحفية لطارق عمر الشريف، فإن الفنان الراحل عمر الشريف أصيب في نهاية حياته بمرض ألزهايمر مشيرًا أن والده لا يتذكر سوى كونه فنان كبير لكن لا يتذكر أي شيء عن أعماله، موضحًا أن والده يطلب على الدوام أن يقابل فاتن حمامة ولا يتذكر سوى اسمها.66272571