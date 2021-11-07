كما ولدتها امها – ميريام كلينك تخلع ملابسها امام الرجالة في بث مباشر

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة اللبنانية الاستعراضية ميريام كلينك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو دعت فيه الجمهور الى تحدي خلع الملابس أثناء المشي على جهاز الرياضة المخصص في الجيم

و ظهرت كلينك تخلع ملابسها بشكل مثير ليظهر تحتها لباسها الرياضي الضيق ذو اللون الزهري المعتاد و الذي كشف بدوره على مناطق مثيرة من جسمها الرشيق .

وشاركت ميريام، جمهورها عبر حسابها على تطبيق “انستجرام” عدة فيديوهات للتمارين الرياضية التي تمارسها، بخاصة أنها معروفة بمحافظتها على لياقتها ورشاقتها.