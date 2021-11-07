شاهد .. بجراءة غير معهودة و بدون تردد اوخجل .. فنانة شهيرة تفجر اعترافات نارية: نمت مع عادل إمام أكثر من زوجي ولا أستطيع مقاومته!

انت الان تتابع خبر بجراءة غير معهودة و بدون تردد اوخجل .. فنانة شهيرة تفجر اعترافات نارية: نمت مع عادل إمام أكثر من زوجي ولا أستطيع مقاومته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - البعض قد يذهب للمأذون مرتين أو ثلاثة أو أربعة إنما أن يذهب الشخص للمأذون سبع مرات ويتزوج من نفس المرأة 7 مرات فإنها لن تصدق حتى لو كانت في السينما والدراما التلفزيونية ، ولكن الفنان عادل إمام فعلها وتزوج من نفس المرأة 7 مرات في أعماله الفنية .

وعلى الرغم أن أول عمل فني يتزوجا فيه اسمه "البعض قد يذهب للمأذون مرتين " الا أنهم نسوا الأمر وتزوجوا 7 مرات ، كوميديا وفكاهة جمعت الفنان عادل إمام والفنانة لبلبة على مدار أعمال عديدة بينهما انتهت بالزواج في العمل .البداية كانت في فيلم "البعض قد يذهب للمأذون مرتين" عندما جسد الفنان عادل إمام شخصية مسعود الذي يتزوج من محاسن والتي قامت بدورها الفنانة لبلبة وكان العمل يتمحور حول الخلافات والغيرة بين الأزواج ولكن بشكل كوميدي50943359

ثاني الأعمال التي جمع الزواج بين عادل إمام ولبلبة كان فيلم "خلي بالك من جيرانك " والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجان في شهـر العسل يقيمان بشقة مفروشة ولكن ليست كأي شقة، حيث يصدمان بالجيران غريبي الأطوار الذين يشاركهما تلك الشقة بطريقة غير مشروعة، فتقع العديد من المفارقات الكوميدية الساخرة داخل هذة العمـارة وخاصة شقتهما.

ثالث الأعمال التي كان الزواج حليف الفنان عادل إمام ولبلة كان "عصابة حمادة وتوتو" وجسد عادل في العمل شخصية حمادة في حين جسدت لبلبة شخصية "توحيدة" ويدور العمل حول حمادة الذي ينجح فى إقناع زوجته توتو بالاشتراك معه فى السرقة حتى تتحسن أحوالهم المادية.

الزيجة الرابعة كانت في فيلم "احترس من الخط" فخصوصي يتزوج نبيلة في النهاية بعد القبض عليه والحكم بحبسه .خامس زيجات عادل إمام ولبلبة كانت في فيلم "عريس من جهة أمنية" فحينها يتزوج خطاب النجاري من انشراح بعد مواقف كوميدية عديدة تحدث بينهما اثر رفض خطاب زواج الرائد طارق من ابنته حبيبة .

سادس زيجات عادل إمام من لبلبة كانت في فيلم "حسن ومرقص" وهو عمل ضخم جمع عادل إمام بالفنان عمر الشريف ويتزوج مرقص وماتيلدا في الفيلم .

ربما لا تكون الأخيرة ولكن آخر الأعمال الفنية التي جمع الزواج عادل إمام بلبلبة هو مسلسل "صاحب السعادة" حيث يتزوج بهجت من "عيشة" والمسلسل يذاع حصريا على قناة MBC .

وكانت لبلبة تحدثت عن الزعيم بالقول: “أنا أعتبر “عادل إمام” توءمي الفني، وأفلامي الناجحة كلها كانت معه. وهو إنسان حنون، وتعلمت منه الكثير والكثير في الحياة، وأصبح في منتهى النشوة عندما أجلس معه، وهو شديد التنظيم في كل مناحي حياته، ولا أذكر أن كوَّن أو ربى عنده مشاعر غيرة فنية تجاه أي شخص مهما كان. وظل دائمًا ينصحني بما علي فعله، أتمنى أن أراه ناجحًا بي أو من غيري”.

وباحت لبلبة عن قصة مشهد جريء لم توافق عليه الفنانة “ميرفت أمين” فكان سببًا في أن تتسلم لبلبة الدور بدلًا منها، حيث صرَّحت: “ذات يوم طلبني القائمون على العمل لبطولة فيلم “خلي بالك من جيرانك” مع الزعيم عادل إمام، ثم قرأت السيناريو ومثلتُ الفيلم الذي أحبه حتى الآن ونجح نجاحًا ساحقًا، ولكنني اكتشفت بعد ذلك إن هذا الدور كان معروضًا على النجمة “ميرفت أمين” وهي لم توافق عليه بسبب مشهد كان يجب أن تلبس فيه ملابس نوم، وذلك الرفض لأنها كانت قد تزوجت وقتها من الفنان الكبير حسين فهمي”.وقالت لبلبة في لقاء تلفزيوني: “عادل إمام نجم كبير، وفنان عظيم. وأعتبره مثل زوجي الذي يعمل في الخارج؛ فقد جسَّدت دور زوجته في كل الأفلام التي عملناها معًا. وهو أكثر فنان قبَّلته في الأفلام”.

واشتهرت لبلبة بقبلاتها الجريئة في الأفلام مع عادل إمام، وخلال حوار لبلبة في برنامج ” أنا والعسل” مع نيشان، ” قالت الفنانة لبلبة إن الفنان عادل إمام قبلها أكثر من زوجها، وقالت” عادل إمام باسني كتير.. انا لو متجوزة جوزى مش هيبوسني كدة”.

وأضافت أن “عملي مع النجم عادل إمام منحني نجومية كبيرة، وكذلك مع بقية عمالقة الفن في مصر، لكن أفلامي مع إمام كان لها طابع خاص في الأداء، خاصةً فيلم (عريس من جهة أمنية)؛ حيث خرجنا فيه عن النص، ودارت بيننا معركة تخطت النص المكتوب.

وصرحت: "أنا أعتبر "عادل إمام" توءمي الفني، وأفلامي الناجحة كلها كانت معه. وهو إنسان حنون، وتعلمت منه الكثير والكثير في الحياة، وأصبح في منتهى النشوة عندما أجلس معه، وهو شديد التنظيم في كل مناحي حياته، ولا أذكر أن كوَّن أو ربى عنده مشاعر غيرة فنية تجاه أي شخص مهما كان. وظل دائمًا ينصحني بما علي فعله، أتمنى أن أراه ناجحًا بي أو من غيري".

وستكملت لبلبة الحديث بعدها عن علاقتها بالزعيم موضحة: “مثلتُ مع “عادل” فيلمًا كان بالأبيض والأسود، ولم أتعامل معه سوى في مشهد واحد، ولكن الجميع قال إن هناك كيمياء خاصة بيننا بسبب ذلك المشهد”.

وتابعت: “مثلت مع عادل أفلامًا عديدة ناجحة مثل “احترس من الخط – خلي بالك من جيرانك”، حتى توقفنا لفترة طويلة، ثم بدأ “عادل” في تغيير شكل أسينماه بشكل عام، وذات مرة اجتمعنا في مكان عام، ثم مال عليَ وقال: امتلأ جسدك، اخضعي لحِمية تخسيس لأنني أريدك في فيلمي القادم (عريس من جهة أمنية).

يُذكر أن الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيها مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها “عصابة حمادة وتوتو” و”احترس من الخط” و”عريس من جهة أمنية”، و”البعض يذهب للمأذون مرتين”

.أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التى تربى عليها أجيال مثل “ماما حبيبتى وبابا حبيبي” و”حصالتى ليها كرش”، وكان آخر اعمالها فيلم “كازبلانكا” الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

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