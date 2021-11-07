شاهد .. نجمة مواقع التواصل السعودية( احلام )تستعرض خلفيتها بطريقة فاضحة وتشعل متابعيها!!

انت الان تتابع خبر نجمة مواقع التواصل السعودية( احلام )تستعرض خلفيتها بطريقة فاضحة وتشعل متابعيها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت نجمة مواقع التواصل السعودية "أحلام" صورة جديدة استفزت بها المتابعين، حيث ظهرت وهي تستعرض حجم مؤخرتها، بصورة خلفية لها وهي تجلس على كرسي وضعت ساقيها تحتها، مرتدية بيجامة باللون الأورانجفعت شعرها.

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وانهالت التعليقات على صورة أحلام، وعبر المتابعون عن استيائهم من اطلالاتها الفاضحة، واستعراض جسدها، معتبرين انها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تستعرض بها احلام مفاتنها وتستفز المتابعين، حيث انها تحرص على مشاركة اطلالاتها وصورها عبر حساباتها على مواقع التواصل تستعرض بها مفاتنها.

هذا وتناقل البعض أخبار تفيد مشاركة أحلام بإحدى المواقع الإباحية، وانها نجمة فيها، لكن لم يتم تأكيد هذه الأخبار او حتى نفيها.66459619