شاهد .. النجمة نسرين طافش.. بإطلالة جذابة بأحضان هذا الفنان ما الذي تخطط له..اتفرج

انت الان تتابع خبر النجمة نسرين طافش.. بإطلالة جذابة بأحضان هذا الفنان ما الذي تخطط له..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور لها برفقة الفنان المصري خالد سليم.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها برفقة الفنان المصري خالد سليم وتحديدا عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " احتفالا بعيد ميلاده.

وظهرت نسرين في الصورة الى جانب خالد سليم تهنئه بعيد ميلاده بصورة مليئة بالحب والعفوية وعلقت " كل عام وانت بألف خير خلود صديقي "

علاقة الفنانة نسرين طافش بالفنان خالد سليم جاءت قبل عدة أشهر بعد إعلانها عملها السينمائي الجديد لعام 2022 ، حيث تستعد الفنانة نسرين طافش لإطلاق عمل سينمائي جديد برفقة خالد سليم وعدة نجوم آخرين بفيلم " في القلب " والذي انتها قبل عدة أشهر من تصويره في القاهرة ولم تعلن بعد عن موعد إطلاقه.

الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " الذي لاقى نجاحا باهرا هذا العام في الموسم الرمضاني الأخير.

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