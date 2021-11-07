شاهد .. زوجة مصطفى فهمي تفجّر مفاجأه من العيار الثقيل الصدمة الكبرى حول عدم وجود عقد زواج بينهما

انت الان تتابع خبر زوجة مصطفى فهمي تفجّر مفاجأه من العيار الثقيل الصدمة الكبرى حول عدم وجود عقد زواج بينهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بشأن زواجها من الفنان مصطفى فهمي، وكشفت أسرارا تنشر لأول مرة، بعد ان طلقها غيابيا.

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وكشفت فاتن موسى عبر حسابها على Instagram، انه خلال الـ6 سنوات الماضية لم يكن زواجها بمصطفى فهمي موثقا رسميا، وأنه وثقه يوم 12 أكتوبر الماضي فقط، كما عاتبه القنصل اللبناني على تأخره كل تلك المدة في توثيق زواجهما بالدوائر الرسمية اللبنانية، واكدت بمنشورها: "في ظل ما اقترفه مصطفى فهمي في حقي أؤكد على أنني لم أعلم ولم أبلغ ولم أتفق على الطلاق"

وأشارت الإعلامية فاتن موسى إلى أن الفنان مصطفى فهمي عاملها كزجاجة عطر استخدمها وفرغ منها، بعد ان تزوجا عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية، مع العلم ان مصطفى فهمي غاب عن جمهوره منذ فترة ولم يشارك في أي عمل، بعد مشاركته بمسلسل "مليكة" مع دينا الشربيني الذي عرض في رمضان 2018.

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