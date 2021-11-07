شاهد .. نجمة سينمائية.. صرخت بشدة بعد ان تحول التصوير الى حقيقة في اقوئ مشهد اعتداء في أحد الأفلام الخادشة!!

انت الان تتابع خبر نجمة سينمائية.. صرخت بشدة بعد ان تحول التصوير الى حقيقة في اقوئ مشهد اعتداء في أحد الأفلام الخادشة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ولدت قدمت الفنانة سميرة صدقي أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة .

51888228



وتعرضت الفنانة للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة.

كما أنها حصلت على لقب " بطلة أفلام المقاولات " مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال، ولا يصح أن تطلق على فنانة.



ومن أغرب المواقف التي تعرضت لها أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل "،

وأثناء كواليس التصوير فوجئت به يقوم باحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف والذي أعده البعض ان المشهد كان يتحول إلى حقيقة مما أفزع الفنانة.51888228