شاهد .. وصلة رقص فاضحة لـ ميرهان حسين بصدر مكشوف في خطوبة أختها والمعازيم :مسحتي صافيناز!!

انت الان تتابع خبر وصلة رقص فاضحة لـ ميرهان حسين بصدر مكشوف في خطوبة أختها والمعازيم :مسحتي صافيناز!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول النشطاء على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو للفنانة ميرهان حسين من حفل خطوبة شقيقتها نادين وهي تتراقص على أغاني الفنان عمرو دياب في جو من الفرح.

16686610

ونال الفيديو تعليقات من متابعي”حسين”، فالبعض نال اعجابهم وأشادو بالفيديو، وآخرون غضبوا ووجهوا لها كثير من الانتقادات بسبب تداول فيديوهات لها في الفترة الأخيرة وهي ترقص في عدة مناسبات

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين احتفلت منذ أيام قليلة، بخطوبة شقيقتها نادين في إحدى قاعات الفنادق بحضور أصدقائها المقربين والعائلة والفنان محمد عادل.16686610