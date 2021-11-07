شاهد .. الصور.. اتفرج أول ظهور لحلا شيحة مع والدها بالحجاب بعد الخلافات التي حصلت بينهما!!

انت الان تتابع خبر الصور.. اتفرج أول ظهور لحلا شيحة مع والدها بالحجاب بعد الخلافات التي حصلت بينهما!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بمجموعة من الصور برفقة والدها بعد الخلافات السابقة بينهما.

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ويعد هذا الظهور هو الأول لحلا شيحة برفقة والدها بعد وقوع أزمة بينهما قبل شهر مضي بالتزامن مع عرض فيلم “إلا أنا” في السينمات ومطالبتها بحذف مشاهدها.

وقال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إنه يرفض الحجاب لكل الفتيات، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بالمستقبل.

أضاف شيحة، خلال التصريحات الصحفية، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين ابنته، على الرغم من اعتراضه على ارتدائها الحجاب، لكن في النهاية هي ابنته، والاختلاف في وجهات النظر، لا يؤثر في علاقتهما.

وأثارت حلا شيحة حالة من الجدل في الفترة الأخيرة، بعد ارتدائها للحجاب، حيث إنه لم تكن تلك المرة الأولى التي ترتدي فيها الحجاب، حيث سبق أن ارتدته أكثر من مرة ولكن خلعته بعد ذلك.

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