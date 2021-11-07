شاهد .. هذه الطفلة أصبحت أجمل فنانات عصرها.. رفضت نور الشريف واختارت مصطفى شعبان في مسلسل؛؛ الحاج متولي؛؛ لن تصدق من هي؟؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت أجمل فنانات عصرها.. رفضت نور الشريف واختارت مصطفى شعبان في مسلسل؛؛ الحاج متولي؛؛ لن تصدق من هي؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت إحدى الصفحات الفنية، على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، صورة لطفلة جميلة جداً، ذات ملامح أوروبية، وذلك بعد أن تم ادخال بعض التحسينات عليها باستخدام الفوتوشوب، وكتبت الصفحة على الصورة إنها لفنانة شهيرة جدا.

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وكانت الفنانة الشهيرة في الصورة، طفلة صغيرة تبلغ من العمر قرابة عام أو أقل، ولفتت أنظار جميع من اتفرج صورتها، فظهرت عينيها الملونتان في الصورة وكذلك بشرتها الفاتحة.وهذه الفنانة تميزت بموهبتها الفنية، وكذلك رقتها وجمالها التي عرفت به داخل الوسط الفني، وأشهر دور قدمته، وأحدث حينها طفرة كبيرة في مشوارها الفني، دورها في مسلسل الحاج متولي.

فهي كانت حبيبة مصطفى شعبان، سعيد، وكان اسمها سميرة، ورفض متولي تزويج ابنه منها لأنه أيضًا كان يريد الزواج منها.

أصبح الآن من السهل معرفتها، إنها الفنانة الجميلة نورهان شعيب، والتي قدمت عدد بسيط من الأعمال الفنية، لكنها استطاعت أن تترك بصمة بهذه الأعمال القليلة.

ونورهان شعيب كمن مواليد الإسكندرية في 15 يناير 1982، وتبلغ من العمر 39 سنة، واسمها بالكامل نورهان إبراهيم شعيب.

متزوجة من إبراهيم عبد الفتاح، وانجبت منه ابنها معاذ، وهو الطفل الذي ظهر مع تامر حسني في فيلم عمر وسلمى 2.

تخرجت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية. وبدأت مشوارها الفني في عام 1994 من خلال مسلسل الساحر.من أعمالها: سوق العصر، قاسم أمين، قوت القلوب، حضرة المحترم، ومسلسل المصراوية.

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