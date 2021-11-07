شاهد .. الفنانة مريام فارس.. بإطلالة جذابة وبرقصة الفراشة تذهل جمهورها..اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة مريام فارس.. بإطلالة جذابة وبرقصة الفراشة تذهل جمهورها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة اللبنانية مريام فارس مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير عفوية من امام منزلها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة مريام فارس عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من امان منزلها لحظة غروب الشمس بإطلالة عفوية جدا مرتدية بنطال باللون الأسود وتي شيريت شتوية باللون الابيض وهي تتمايل بأكثر من زاوية تصويرية وكتبت قائلة " دائمًا ما تكون الصورتين بين الاجتماعات فكرة جيدة "

وتفاعل الكثير من جمهورها ومحبيها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على إطلالتها العفوية والمليئة بالبراءة والجمال.

من جهة أخرى ، أثارت مريام فارس جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر تزامنا مع إطلاق عملها الجديد عبر منصو نتفليكس العالمية والتي تضمنت فيلم وثائقي يحاكي ويجسد حياتها الشخصية المليئة بالمتاعب خلال جائحة كورونا وخسارة طفلها قبل الولادة بسبب ظروف صحية صعبة والتي كشفت عنها مريام فارس لأول مرة من خلال فيلم " غدارة يا دنيا "

وبسبب إطلاقها فيلمها الاخير لاقت انتقادا واسعا من قبل الجمهور بسبب الإطلالات التي ظهرت أثناء أغنيتها الجديدة والتي تضمنت اسم العمل " غدارة يا دنيا " وتصدر محركات البحث فور عرضه على منصة نتفليكي اذ يعتبر أول عمل عربي للفنانة مريام فارس على هذه المنصة

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