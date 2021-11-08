شاهد .. بكل وقاحة.. سيرين عبد النور تكشف عن علاقاتها السابقة قبل الزواج أمام زوجها والذي كان رده صادم ! (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 12:00 صباحاً | (مايا)

أظهر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وهي تكشف فيه عن علاقاتها السابقة قبل زواجها من فريد رحمة.

وخلال لقاء على هامش مشاركتها في برنامج The Masked Singer "أنت مين" في فبراير الماضي كشفت سيرين عبد النور عن علاقاتها العاطفية قبل ارتباطها بزوجها.وظهرت علامات الارتباك على وجه سيرين عبد النور لأن زوجها يحضر كواليس البرنامج وقالت إنها كانت تحب رجلا آخر قبل تعارفها بزوجها ولكنها لا تعتبر هذه العلاقة حقيقية لافتة إلى أنها التقت بزوجها عام 2001 فلم تكن هناك فرصة لأن تحب غيره.وأضافت سيرين عبد النور "تجمعني قصة حب بزوجي منذ 20 عاما ولا يوجد أجمل من الحب في عمر النضوج".من ناحية اخرى، كشفت سيرين عبد النور عن استعدادها لتقديم جزء ثاني من مسلسلها "دور العمر".30616394

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