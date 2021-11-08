شاهد .. هذه المرأة الفائقة الجمال هي زوجة الملياردير المصري نجيب ساويرس .. المفاجأة في سنها وعدد أبنائه ( اتفرج )

انت الان تتابع خبر هذه المرأة الفائقة الجمال هي زوجة الملياردير المصري نجيب ساويرس .. المفاجأة في سنها وعدد أبنائه ( اتفرج ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت مواقع اخبارية عدة صور جديدة لزوجة الملياردير المصري نجيب ساويرس , وهو الرجل الذي يعشق الاضواء وله علاقات واسعة مع الكثيرمن المشاهير في مصر والوطن العربي .

ونجيب ساويرس من أكبر المستثمرين في مصر في الوقت الحالي وأكثر الشخصيات التي تمتلك عقلية اقتصادية قوية هذا بالإضافة إلى أنه متواجد بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت ويدخل في نقاشات كوميدية مع الفنانين وجمهوره كما يتفاعل مع تعليقاتهم على تويتر إلا أن الكثير من المعلومات الشخصيه الخاصة بنجيب سوايراس بعيدة تماما عن معرفة الجمهور مثل زوجته التي لم تخرج معه في اي مناسبة إعلامية من قبل وكذلك الحال فيما يتعلق بأبنائه الذين لا يظهرون على وسائل الإعلام.زوجته الفاتنة71341334

يعتبر رجل الأعمال نجيب ساويرس من مواليد سوهاج عام 1955 اي انه يبلغ من العمر 66 عام كما أن الده هو رجل الأعمال البارز أنسي منصور وامه تسمى يسرية لوزا ساويرس ، كما أنه متزوج من غادة جميل ساويرس ولدية أربعة أبناء.

يعتبر نجيب سوايراس من العقليات الاقتصادية النادرة في العالم حيث أنه خريج المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ وكانت بدايته من خلال الاعتماد على نفسه بإنشاء قطاع في شركة والده الذي أطلق عليه قطاع التكنولوجيا الذي تطور بشكل مهول.

إلى أن أنشأ أول شركة للإتصالات عبر الأقمار الصناعية في مصر والتي اطلق عليها اسم In Tuch ثم في عام 1997 ثم بعد ذلك قام بالتحالف مع شركتي أورنج و موتورولا بإنشاء شركة موبينيل للإتصالات. وكان والده أنسي ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم المتعدة النشاطات كما أن نجيب له شقيقين هما سميح وناصف ساويرس، وهو أكبرهم.

ومن أكبر النقلات في حياة نجيب ساويرس في عام 2011 عندما وقع ساويريس اتفاق اندماج مع Wind Telecom وهي الشركة الأم لأوراسكوم القابضة وفيمبل المحدودة، وأصبحت تضم عددًا من المشاركين في أكثر من 20 دولة حول العالم، كما أنها تخدم ما يقرب من 181مليون مستخدمٍ حول العالم، ومن أكبر مهارات سوايراس أنه يتقن طأربع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية بطلاقة.

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