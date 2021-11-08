شاهد .. فنانة كويتية مشهورة تعرض الزواج على الملياردير الأمريكي بيل جيتس ! .. لن تتوقع من تكون؟ (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فنانة كويتية مشهورة تعرض الزواج على الملياردير الأمريكي بيل جيتس ! .. لن تتوقع من تكون؟ (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أوضحت الفنانة الكويتية شمس عبر حسابها على Twitterحقيقة تغريدتها حول طلب الزواج من الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت".

وأبدت شمس استيائها من تفسير بعض الصحف والمواقع لتغريدتها بصورة خاطئة وكأنها تعرض الزواج فعليا على رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس.19516570

وقالت شمس إنها كانت تعتقد أن عدم الوعي يوجد عند أشخاص عاديين وليس من أهل الصحافة والإعلام وأنها لم تقصد أن تعرض الزواج على بيل جيتس بل على العكس تماما.

وكانت الفنانة الكويتية شمس قد أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعدما أعادت نشر مقال يتحدث عن توقّع جيتس وقوع هجمات إرهابية محتملة يتم فيها استخدام فيروس الجدري لإلحاق أقصى قدر من الأضرار، قبل سنوات عبر حسابها على Twitter.

وعلقت شمس على المقال بتغريدة جاء فيها "جميل هذا الانسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟ وهي التغريدة التي عرضتها للانتقادات الكثيرة.

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