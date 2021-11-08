شاهد .. الفنانة دانا جبر.. مبللة بالمسبح بإطلالة صاخبة وملابس ضيقة فصّلت جسدها بوضوح .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة دانا جبر.. مبللة بالمسبح بإطلالة صاخبة وملابس ضيقة فصّلت جسدها بوضوح .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة السورية دانا جبر، بأكثر من إطلالة في المسبح، حيث ظهرت بإحدى الصور وهي ترتدي بنطال جينز أزرق ضيق جدا، فصل منحنيات جسدها بوضوح وباكليس أسود مكشوف الصدر، وسدلت شعرها المبلل، وانهالت التعليقات على صورة دانا التي وصفت بالمثيرة.

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وفي صورة أخرى ظهرت دانا جبر مرتدية تنورة جلد سوداء قصيرة جدا وكشفت بها عن أفخاذها، وبلوزة ملونة، وسدلت شعرها على كتفها، وبللت أرجلها ووضعتها داخل المسبح، بطريقة مثيرة، وتغزل المتابعون بجمالها واثارتها.

يذكر ان الفنانة دانا جبر قد أثارت الجدل مؤخرا بعد ان نشرت صورة عبر خاصية الستوري في انستغرام، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل الجيم، مرتدية فيزون ضيق جدا فصّل مفاتنها بطريقة صادمة، وبروتيل أسود ضيق مكشوف الصدر، وظهرت وهي تلتقط سيلفي مع مدرب الرياضة الذي بدا وكأنه يلتصق بها، وتعرضت بالصورة للكثير من الإنتقاد.

والجدير بالذكر ان دانا جبر قد أغلقت خاصية التعليقات امام المتابعين منذ واقعة تسريب صورها الخادشة من قبل مجهول ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، لهذا يلجأ جمهورها لتداول صورها عبر صفحاتهم او الصفحات الفنية والتعليق عليها.68643806