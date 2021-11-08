شاهد .. هذه الفنانة الشهيرة ..ظهرت كما ولدتها امها في أحد أفلامها.. فمن تتوقع ان تكون؟

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة الشهيرة ..ظهرت كما ولدتها امها في أحد أفلامها.. فمن تتوقع ان تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

هي الفنانة ناهد شريف والتي عرفت بجرأتها الشديدة في الأفلام لدرجة ظهورها عارية تماما في فيلم “ذئاب لا تأكل اللحم”، والذي تم منعه من العرض باعتباره فيلما إباحيا.

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من أشهر أفلام ناهد شريف “مضى قطار العمر، والبحث عن المتاعب، والحب وحده لا يكفي، ورجب فوق صفيح ساخن، وإخواته البنات، والثلاثة يحبونها”.

توفيت يوم 7 أبريل عام 1981، بعد صراعها مع مرض سرطان الغدد ومعاناة في العلاج، خاصة مع موقف زوجها الثالث اللبناني الجنسية، الذي كان يستغل مرضها لجمع الأموال ولعب القمار عندما كانت في خارج مصر للعلاج، ثم لجأت للسفارة المصرية بلندن وطُلقت منه وعادت إلى القاهرة ورحلت عن عالمنا.35342234