شاهد .. اتفرج فرد جديد يظهر في عائلة خالد مقداد يضعهم في ورطة..ولماذا اتهموا بالعنصرية؟-بالصورة

انت الان تتابع خبر اتفرج فرد جديد يظهر في عائلة خالد مقداد يضعهم في ورطة..ولماذا اتهموا بالعنصرية؟-بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حالة من الجدل لا داعي لها قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أبطالها عائلة مؤسس ​قناة طيور الجنة​ ​خالد مقداد​، وفي التفاصيل ان المعتصم بالله المعروف بـ "عصومي" وجّه عزيمة لعائلته للفطور بسبب شرائه سيارة جديدة، وكلهم تواجدوا في هذه السيارة، أي عصومي، خالد مقداد، مروة حماد، إياد، جاد، جنى وسند.

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لكن الجمهور لاحظ وجود مدبرة منزل معهم لأول مرة، اذ ظهرت بلقطة تجلس في صندوق السيارة وتحمل سند، الأمر الذي أحدث ضجة، اذ استغرب البعض وجودها وظهورها لأول مرة، وجلوسها في الصندوق.

لكن لما كل هذه الضجة والإنتقادات؟..أولا العائلة كبيرة ولا تتسع جميعها مع المربية في ذات المقاعد، لذلك جلست في الصندوق، ولا يعني ذلك مسألة تكبر أو تواضع، فمن المعروف عن عائلة المقداد انها عائلة مثالية ومتواضعة، ثانيا من ناحية عدم ظهور المربية عادة في الفيديوهات، اذ ربما لا تحب الظهور وهذا أمر خاص، ولا يجب التدخل في التفاصيل الخاصة

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