شاهد .. فضيحة مزلزلة لزوجة ترامب على السرير وهي تمارس الحميمية مع إمرأة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة مزلزلة لزوجة ترامب على السرير وهي تمارس الحميمية مع إمرأة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت ميلانيا ترامب لفضيحة كبيرة بعد ان اعاد رواد مواقع التواصل صورة مخلة لها أثناء عملها كعارضة ازياء، قبل ثلاث سنوات من لقائها بالرئيس السابق للولايات المتحدة الاميركية ​دونالد ترامب.

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وحصلت صحيفة نيويورك بوست على مجموعة الصور التي وصفت "بالقنبلة"، وظهرت ميلانيا بالصورة وهي مستلقية على السرير وتمارس الشذوذ مع عارضة الأزياء الإسكندنافية إيما إريكسو، بدون ملابس، وذلك لصالح مجلة فرنسية للرجال.وفي وصفه لمجموعة الصور، قال المصور جارل ألي دي باسفيل ، ان الصور "جمالا وليس إباحيًا"، مضيفًا: "لقد أحببت دائمًا النساء معًا لأنني كنت مع الكثير من النساء اللواتي يرغبن في الحصول على مجموعة ثلاثية"، ما أثارت الصور ةتعليق المصور الكثير من الضجة، حيث اعتبره الكثيرون اباحية وشذوذ ولا علاقة لها بالفن.

هذا وقد انتشر مؤخرا مقطع فيديو ظهرت به ميلانيا وهي تشعر بالاشمئزاز من زوجها ترامب بطريقة ضجت بها مواقع التواصل، وذلك اثناء حضورهما لمباراة، حيث تركزت احد الكميرات على وجه ميلانا وهي تبتسم مع زوجها، ثم غبرت ملامح وجهها في ثواني وكأنها تشعر بالاشمئزاز.

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