شاهد .. اسطورة الرقص الشرقي فيفي عبده ..تخرج بتصريحات جريئة جداً.. أمي اخذتني للمستشفى بعدما قفشتني مع المصور |تعليق: جبارة زيك

انت الان تتابع خبر اسطورة الرقص الشرقي فيفي عبده ..تخرج بتصريحات جريئة جداً.. أمي اخذتني للمستشفى بعدما قفشتني مع المصور |تعليق: جبارة زيك والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة» المذاع عبر فضائية «DMC» في لقاء كشفت خلاله بعض أسرار حياتها،

83878519

حيث تحدثت عن أسرتها وطفولتها ووالدها ووالدتها وأخواتها وزوجة أبيها وذكرت فيفي عبده بعض المعلومات الغريبة والجريئة عنها، وعن علاقتها بأمها ووالدها وأخواتها، وكذلك خوفها من بعض الأشياء وبعض اعتقاداتها الغريبة، والتي نرصدها لكم كما يلي:

اسمها الحقيقي «عطيات»، حيث أسمتها والدتها هذا الاسم لأنها اعتبرتها عطية من الله.

2- ترتيبها كان الخامس بين 6 أخوة من أمها، وأبوها أنجب 6 أطفال من الزوجة الأخرى.



3- والدها كان يعمل مترجمًا وكان يترجم 7 لغات.

4- والدتها كانت تعاقبها هي وأخواتها بشدة وكانت تضربهم بالكرباج السوداني.



5- أجرت والدتها لها كشف عذرية بعدما «قفشتها»، عند المصور الفوتوغرافي وربنا ستر.

83878519