شاهد .. الفنانة ريهام حجاج.. تتصدر تريند جوجل بسبب عدم ظهورها في حفل زفاف شقيقها!؟ تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر الفنانة ريهام حجاج.. تتصدر تريند جوجل بسبب عدم ظهورها في حفل زفاف شقيقها!؟ تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول صور حفل زفاف ابنة الفنان حجاج عبد العظيم، فتسأل الجمهور عن سبب غياب ريهام عن حفل الزفاف اعتقاداً منهم إنها شقيقة العروس.

16111053

ليرد الفنان خالد حجاج، نجل الفنان حجاج عبد العظيم على هذه الأقاويل من خلال فيديو قال فيه: “الناس بتسأل ازاي ريهام مجتش الفرح.. ريهام حجاج مش بنت حجاج عبد العظيم وعنده اتنين بس أنا ودنيا حجاج اللي كان فرحها على السوشيال ميديا”.

واحتفل الفنان حجاج عبد العظيم، بزفاف ابنته دنيا بفندق هيلتون بيراميدز جولف في القاهرة الكبرى، على رجل يدعى أحمد عبد الفتاح.

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مسلسل “كل مانفترق”، والذي خاصت به السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته أحمد فهمى، عمرو عبدالجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبدالعزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبوسيف.16111053