شاهد .. نجمة سينمائية.. بهذه الطريقة الذكية خدعت زوجها بديانتها ودفنها بعد 3 أيام من وفاتها وعائلتها تغيب عن جنازتها

انت الان تتابع خبر نجمة سينمائية.. بهذه الطريقة الذكية خدعت زوجها بديانتها ودفنها بعد 3 أيام من وفاتها وعائلتها تغيب عن جنازتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

هي الفلاحة زوجة العمدة القوية التي تحرك المشهد من الخلفية وتتخير له الزوجة الثانية لأجل الابن المرجو،

95240884

وهي التاجرة التي تدخن الشيشة وتقف في وجه أعتى الرجال وأكثرهم رقيًا لتنقل للمجتمع والحكومة صورة واقعية مريرة عن توحش رأس المال وسطوته ومحاولته طمس الأركان الجمالية في هذه الحياة، انها النجمة الكبيرة سناء جميل.



ولدت ثريا يوسف عطا الله التي عُرفت فيما بعد بـ"سناء جميل"، عام 1930، والتحقت بمدرسة فرنسية وظلت بها حتى وصولها إلى المرحلة الثانوية، وشاركت خلال سنوات الدراسة في العديد من المسرحيات باللغة الفرنسية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدون علم شقيقها الذي كانت تقيم معه، والذي قام بطردها بعد علمه بالأمر بالإضافة إلى تبرؤ عائلتها منها.

انضمت بعد تخرجها من المعهد مع فرقة فتوح نشاطي المسرحية، وقدمت عدة أدوار سينمائية خلال فترة الخمسينات، واشتهرت على نطاق واسع بعد تقديمها لشخصية نفيسة من خلال فيلم (بداية ونهاية) عام 1960 المقتبس عن رواية نجيب محفوظ الشهيرة،

وشاركت في عشرات الأفلام السينمائية، من أبرزها (الزوجة الثانية، الشوارع الخلفية، المجهول، اضحك الصورة تطلع حلوة)، كما عملت كذلك في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات (خالتي صفية والدير، البر الغربي، الرقص على سلالم متحركة، الراية البيضاء، ساكن قصادي).

واجهت الفنانة سناء مصاعب جمة لدى انضمامها إلى معهد التمثيل بسبب لكنتها وعدم إتقانها العربية، إلا أن المسرحي الراحل زكي طليمات وقف إلى جانبها حتى أتقنت العربية، وأدت أول أدوارها في السينما عام 1951م.



حياتها العاطفية

تعرّفت سناء على الصحفي لويس جريس، ووقع في حبها، ولكنه فضل الاحتفاظ بحبه لها بسبب اعتقاده بأنها “مسلمة” وذلك لعباراتها التي كانت ترددها باستمرار منها “والنبي”، و”والله العظيم”.



ولكنه حاول في إحدى المرّات أن يعبر لها عن حبه معاتبًا القدر، حيث قال لها: "لو مكنتيش بس أنت مسلمة وأنا مسيحي كنت طلبتك للجواز"، لتفاجئه بردها: "أنا مسيحية يا لويس وموافقة"، وتزوجا عام 1961، ولكنها رفضت الإنجاب حتى لا يؤثر على عملها بالفن.

صفعة عمر

وفي أحد حاورتها الصحفية اشارت إلى أنها عانت من ضعف حاسة السمع، بسبب "القلم" الذي صفعها إياه الفنان عمر الشريف في فيلم "بداية ونهاية"، حيث اندمج «الشريف» أثناء تصويره للمشهد، وصفعها «قلمًا» حقيقيا أصيبت على إثره بفقدان حساسة السمع لإحدى الأذنين.



حبها لأحمد زكي

كانت الممثلة الراحلة سناء جميل تحب الفنان الراحل أحمد زكي، وكانت تتمنى أن يشاركها في أحد الأعمال الفنية.



ولرغبتها الشديد في ذلك، تجرأت سناء واتصلت بأحمد زكي، قالت له: “عايزه أمثّل معاك قبل ما أموت”، ليستجيب أحمد زكي ويشاركها في فيلمي “سواق الهانم” و”اضحك الصورة تطلع حلوة”.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سناء جميل بعد صراع كبير مع سرطان المعدة، حيث أعلن وفاتها في القاهرة عام 2002، عن عمر يناهز الثانية والسبعون عاماً.



وحكى لويس أنه عندما توفيت سناء جميل بسبب سرطان الرئة، رفض أن يتم دفنها على الفور حيث ظلّ لـ 3 أيام بجانبها لعل وعسى يرى أحد من عائلتها إعلان الوفاة ليشارك بالجنازة.

وأكد زوج سناء جميل، أنه رغم نشره خبر الوفاة بالصحف المصرية والأجنبية، إلا أنه لم يظهر أحد من عائلتها ليقوم هو باليوم الرابع من وفاتها بدفنها.95240884