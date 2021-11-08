شاهد .. والدة الفنانة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها المٌبهر في أول ظهور لها وتضع المتابعين في حيرة :ايهما أجمل ؟!. اتفرج (صور)

انت الان تتابع خبر والدة الفنانة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها المٌبهر في أول ظهور لها وتضع المتابعين في حيرة :ايهما أجمل ؟!. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها مع والدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» وعلقت عليها بكلمة «أمي» وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بعد نشر هذه الصورة .

وفوجئ الجمهور بصورة والدة الفنانة نانسي عجرم والتى بدت فى الصورة وكانها شقيقتها ولا يظهر عليها السن إطلاقًا، وظهر ذلك من خلال التعليقات التى انهالت على الصورة بمجرد نشرها .وقالت احداهن: «والله ماقادرة أعرف مين الأم ومين البنت ماشاء الله الله يحميها ويطول بعمرها».70810119

في عيد الأم..والدة نانسي عجرم تفاجىء الجمهور بجمالها

فيما قال شخص أخر معبرا عن استغرابه «حسبتها أخت زوجك»، وفى نفس السياق أيضا قال أحدهم «مين أم مين».

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «سلامات» وهى من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيي وتوزيع هادى شرارة .

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