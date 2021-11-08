شاهد .. لن تصدق: مبلغ خرافي يتقاضاه حسن الرداد و أحمد السقا مقابل الظهور في برنامج (حبر سرى).. رقم فلكي

انت الان تتابع خبر لن تصدق: مبلغ خرافي يتقاضاه حسن الرداد و أحمد السقا مقابل الظهور في برنامج (حبر سرى).. رقم فلكي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعاقدت المذيعة أسما ابراهيم على تقديم برنامج حبر سرى على قناة القاهرة والناس، لإستضافة العديد من المشاهير ونجوم الفن ومنهم: المطربة أصالة، نيكول سابا، أحمد السقا، حسن الرداد، فيفى عبده وغيرهم، وسيتم تقديم فقرات متنوعة فى البرنامج مع هؤلاء النجوم.

69208172



وقد دفعت "أسما" لرجل الأعمال طارق نور مبلغ 36 مليون مقابل إنتاج البرنامج و قد تم دفع أجورعالية لنجوم الفن تترواح من نصف مليون لـ مليون جنيه.

وقد حصل أحمد السقا على مبلغ مليون جنيه مقابل استضافته فى إحدي حلقات البرنامج، وكذلك الفنان حسن الرداد الذي يعد البرنامج هو الظهور الاول له بعد وفاة دلال عبد العزيز وسمير غانم، ومن المتوقع استضافة عدد كبير من النجوم.



وقد لفتت "اسما" إليها الأنظار بقدرتها على إنتاج برنامج ضخم بهذا القدر وتردد وجود راعى كبير للبرنامج يدعمه من الباطن.



ويذكر أن، أسما قدمت برنامجًا على قناة صدى البلد قبل أن تنتقل لقناة القاهرة والناس.69208172