شاهد .. الغندوره رانيا يوسف.. مش ناوية تجيبها لبر بإطلالتها المثيرة والجذابة بالأسود الجميل!؟

انت الان تتابع خبر الغندوره رانيا يوسف.. مش ناوية تجيبها لبر بإطلالتها المثيرة والجذابة بالأسود الجميل!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حرصت النجمة رانيا يوسف، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

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وظهرت رانيا يوسف في الصور مرتدية فستان أسود جرىء، مكشوف الصدر ونظارة شمس وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيونية الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي”، الذي عرض على إحدي المنصات، وهو من إخراج أحمد الجندي ويشاركة في البطولة أحمد داش، بيومي فؤاد.34249375