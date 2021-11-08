شاهد .. لا يمتلك قوت يومه ويبحث عن ثمن العلاج.. بطل مسلسل ؛رأفت الهجان؛ يعتزل الفن لهذا السبب!

انت الان تتابع خبر لا يمتلك قوت يومه ويبحث عن ثمن العلاج.. بطل مسلسل ؛رأفت الهجان؛ يعتزل الفن لهذا السبب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلن الفنان المصري القدير، لطفي لبيب، اعتزاله التمثيل، وذلك خلال تكريمه من قبل وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم في حفل نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح لطفي لبيب قائلا: "ده حكم ربنا وأنا راضي بكل ما يريده الله، مش قادر أمثل تاني ومش قادر أقف على رجلي، لأني بعاني من جلطة أثرت على جسدي وبالتحديد الجانب الأيسر"،

مشيرا إلى أنه "مازال يتابع الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا عبر شاشة التلفزيون، وأنه يعشق الفن وسيظل متابعا له حتى لو أن حالته الصحية لن تجعله قادرا على التمثيل".

وعلي الرغم من النجومية الكبيرة التي يتمتع بها لطفي لبيب الا أنه لم يعد احد يذكره واصبح من المنسيين

وكشف مصدر مقرب من لطفي لبيب انه يعاني من ازمة مادية كبيرة، حتي انه لم يعد يمتلك ثمن العلاج، وطلب عدد من اصدقائه تدخل الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين للمساهمة في علاجه وتكفل النقابة بجزء منه.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان لطفي لبيب كان قد أصيب بجلطة منذ 3 سنوات، وما زال يعاني من آثارها حتى اليوم، وحاول التعامل معها وشارك في مسلسل رجالة البيت، لكنه لم يستطع الاستمرار بالتمثيل لعدم قدرته على الوقوف.25883951