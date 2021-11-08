شاهد .. مودل آش تتخطى حدود الأدب.. وتصدم الجميع وتقول ان رجل واحد لا يكفيها وتقوم بهذا الفعل مع حيوان بعد ان بطحها على ظهرها!

انت الان تتابع خبر مودل آش تتخطى حدود الأدب.. وتصدم الجميع وتقول ان رجل واحد لا يكفيها وتقوم بهذا الفعل مع حيوان بعد ان بطحها على ظهرها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قبل ايام تناقلت وسائل الاعلام تصريح عارضة الازياء السعودية آش في فيديو نشرته على صفحتها، وحذرت فيه النساء المتزوجات منها،

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لانها لا تكتفي برجل واحد، وتريد ان تتزوج عدة مرات من رجال من مختلف الجنسيات، ومن عدة دول عربية.

مودل آش التي ضربت العادات والتقاليد السعودية عرض الحائط، لا زالت تنشر صورها الفاضحة على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها بالبيكيني،

وفي صور أخرى تتمايل وتقوم بحركات اغراء، وتحصد آلاف الاعجابات والتعليقات من المتابعين، فالبعض يحبها والبعض الآخر ينتقدها.18239743