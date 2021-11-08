شاهد .. اتذكرون الممثلة التركية عائشة بنجول..بطلة مسلسل [على مر الزمان]هكذا اصبحت الان وتثير الجدل بتصريح خطير.. ماذا قالت؟

انت الان تتابع خبر اتذكرون الممثلة التركية عائشة بنجول..بطلة مسلسل [على مر الزمان]هكذا اصبحت الان وتثير الجدل بتصريح خطير.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الممثلة التركية عائشة بنجول جدلاً كبيرا بتصريحها الجديد عن الابوة والامومة.

63308075



وقالت عائشة في تصريح تناقلته وسائل إعلام تركية: "يجب أن يكون هناك رخصة للابوة والأمومة فلايحق لكن من انجب أن يصبح والدين، لأن التربية هي الأهم وليست الانجاب".. وقد وافقها الرأي عدد كبير من الجمهور.

الجدير بالذكر أن عائشة رصيدها عدد كبيرمن الأعمال التمثيلية، من بينهما :"الملف السري، الغريب في المنزل، تاكسي الزهرة، امي تزوجي من أبي، هدية تذكارية، سر الأحجار، معركتي في الحياة، حد السكين، بين العائلتين، النساء الصغيرا" وهكذا اصبحت الممثلة الجميله بعد عدة سنوات من تصوير مسلسلها على مر الزمان.

63308075