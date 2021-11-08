شاهد .. فيديو تحرش يفجر غضباً واسعاً في السعودية!!

انت الان تتابع خبر فيديو تحرش يفجر غضباً واسعاً في السعودية!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فيديو تحرش صادم يفجر غضباً في السعوديةانتشر مقطع فيديو تحرش وصف بالصادم لشخصين يقومان بكيل ألفاظ يذيئة لطفلة قاصر.

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وأعلنت الشرطة السعودية تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لشخص حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 14 عاما.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية تمكنت من "تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم" مشيرا إلى أنه "جرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما".

انتشر مقطع فيديو تحرش وصف بالصادم لشخصين يقومان بكيل ألفاظ يذيئة لطفلة قاصر.

وأعلنت الشرطة السعودية تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لشخص حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 14 عاما.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية تمكنت من "تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم" مشيرا إلى أنه "جرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما".

وانتشر هاشتاغ "متحرش الردسي" في السعودية، حيث تم تداول مقطع مصور قيل إنه "لرجل يستوقف فتاة في أحد مولات جدة ويطلب منها أسماء حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعندما رفضت الفتاة الحديث معه، قام باستدعاء أصدقائه، حيث تم التحرش بها لفظيا بشكل جماعي".

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الفتاة تبلغ من العمر 14 فيما يبلغ عمر الرجل 40 عاما، وهو ما أثار غضب من تداولوا المقطع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وثار غضب السعوديين وطالبوا بإنزال أشد العقوبات بالجناة ليكونوا عبرة لجميع من تسول لهم نفسهم القيام بنفس الفعل الشنيع.59623176