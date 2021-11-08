شاهد .. في إطلالة فاضحة تجاوزت كل حدود الجراءة .. هاندا أرتشيل تخلع حمالة الصدر وتفكّ أزرار الشورت من منطقة عورتها - صور

انت الان تتابع خبر في إطلالة فاضحة تجاوزت كل حدود الجراءة .. هاندا أرتشيل تخلع حمالة الصدر وتفكّ أزرار الشورت من منطقة عورتها - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت النجمة التركية، هاندا أرتشيل، جمهورها ومتابعيها، بإطلالة وصفها البعض بأنها فاضحة وتجاوزت كل حدود الجرأة.

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جاء ذلك بعدما نشرت بطلة مسلسل أنت اطرق بابي ، صور حديثة لها ظهرت فيها بدون حمالة صدر، مكتفية بقطعة صغيرة تغطي على وسط نهديها.ولم تكتفي النجمة التركية بذلك، بل قامت بفتح أزرار الشورت القصير الذي ترتديه من مكان عورتها.

ووثقت الصور أرتشيل شبه عارية، ويديها تفتح أزرار الشورت من منطقة عورتها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وصدم العديد من جمهور ومتابعي الفنانة التركية بالصور، إذ اعتبروها فاضحة للغاية، فيما قال آخرون انها مركّبة.

طرف ثالث من المتابعين، أشار في تعليقاته إلى أن هاندا كانت ربما ثملة حين التقطت لها هذه الصور، وحين قامت بنشرها.

وكانت نشرت هاندا أرتشيل، عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" في وقت سابق، صور خطفت بها أنظار عدد كبير من متابعيها.

وأطلت أرتشيل مرتدية حمالة صدر داخل منزلها بلقطة عفوية، ظهرت فيها بنحافة ملحوظة مع فقدانها بعض الكيلوغرامات في الفترة الأخيرة.

يتعذر ( ) عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام 88897335