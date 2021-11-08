شاهد .. فنانة جميلة حرمت من الزواج والانجاب وعاشت وحيدة حتى اليوم والسبب عادل إمام.. ماذا فعل!؟

انت الان تتابع خبر فنانة جميلة حرمت من الزواج والانجاب وعاشت وحيدة حتى اليوم والسبب عادل إمام.. ماذا فعل!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/08 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قالت الفنانة لبلبة، إنه بعد انفصالها عن زوجها حسن يوسف، كان يمكن لها أن تتزوج أكثر من مرة، ولكنها رفضت بسبب عشقها للفن، ورفض الطرف الآخر للتمثيل، وأن يقوم عادل إمام بـ «تقبيلها واحتضانها».

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وأضافت لبلبة، خلال لقاء سابق ببرنامج «باب الخلق» على قناة النهار مع الإعلامي محمود سعد، أن أحد الذين تقدموا لها لم يكن متذوقًا للفن، وغير مرحب بتمثيلي مع الفنان عادل إمام وقال «إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟»، مشيرة إلى أن العمل في الفن بيسرق العمر، وبالرغم من عدم تكوينها أسرة وعدم إنجاب أطفال وزواجها مرة واحدة فقط في حياتها، إلا أنها لم تندم إطلاقًا.

قدمت الفنانة لبلبة مع عادل إمام، عدد من الأفلام والمسلسلات تتجاوز الـ 11 عمل فني أبرزها «عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوت، خلي بالك من جيؤانك، حسن ومرقص، صاحب السعادة، مأمون وشركاه».



عادل إمام «باسني أكتر من جوزي» وفي لقاء تليفزيوني مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت لبلبة، إن عادل إمام من أكثر الفنانين الذين قاموا بتقبيلها في الأفلام التي جمعتهما سويًا «عادل إمام كان بيبوسني كتير، لو متجوزة جوزي مش هيبوسني كده».

وفي أكثر من لقاء وتصريحات صحفية، عبرّت لبلبة عن سعادتها بالعمل مع عادل إمام أمام الكاميرا، ودائمًا تشعر بنجاحها معه، فضلًا عن تقبل الجمهور لهما سويًا على الشاشة.

«بوسة» حسين فهمي سبب طلاقها من حسن يوسف وعن سبب طلاقها من الفنان حسن يوسف، رغم قصة الحب التي جمعتهما في بداية السبعينيات من القرن الماضي،

أرجعتها لبلبة إلى «بوسة» تلقتها من الفنان حسين فهمي بفيلم «بنت بديعة» بناء على طلب من المخرج حسن الإمام، الأمر الذي أغضب زوجها حسن يوسف ومخالفتها لاتفاقه معها بعدم وجود أي قبلات في أفلامها،

ومن ثم وقع الانفصال بينهما، ولم تسفر هذه الزيجة عن أطفال، ولم تقم لبلبة بتجربة الزواج مرة أخرى طيلة حياتها.96398641